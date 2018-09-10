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Выпуск новостей за 14:00: Жуткое убийство в Киеве. Иудейские новогодние праздники

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 14:00 – в Киеве парень убил своего знакомого и несколько дней жил с трупом в квартире. Первыми тревогу забили жители дома. В Умани в разгаре празднования иудейского нового года. В этом году Рош Ха-Шана отмечают с 9 до 11 сентября. В город уже прибыло около 30 тысяч паломников, преимущественно хасидов. Это представители ответвления иудаизма.

Также в выпуске:

Суд оккупантов в Крыму отказался рассматривать дело об освобождении Балуха.

Оккупационные СМИ утверждают, что завод "Титан" прекратил работу.

В Николаевской области мужчина стрелял по детям.

Теги: Хасиды в Умани Новости Черкасс Чрезвычайное происшествие Оружие Новости Киева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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