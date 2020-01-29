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      Выпуск новостей за 14: 00: исчезновение украинского моряка. Возможное снятие санкций с Азарова

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14:00 – украинский моряк Евгений Масленников исчез с иностранного судна "Грин Италия", которое направлялось в Соединенные Штаты. Об этом заявили его родственники, обратившиеся к одной из благотворительных организаций. ЕС может снять санкции с бывшего премьера Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого, а также старшего сына Виктора Януковича – Александра.

      Также в выпуске:

      Мошенники в Украине продают на сайтах вакцину от коронавируса, якобы разработанную израильскими специалистами.

      В Украине массово закрывают школы на карантин. На вынужденные каникулы уже отправили учеников в 8 областях.

      Экс-министр донецких боевиков сдался украинским силовикам. Он уже дал показания о конкретных фактах причастности РФ к оккупации Донбасса.

      В Украине отмечают 102 годовщину со дня легендарного боя под Крутами. В центре Одессы курсанты выстроились в слово "Круты" и зажгли фонарики.

       

       

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      Теги: Виктор Янукович Санкции Николай Азаров Выпуск новостей
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