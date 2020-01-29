Выпуск новостей за 14: 00: исчезновение украинского моряка. Возможное снятие санкций с Азарова

В выпуске новостей за 14:00 – украинский моряк Евгений Масленников исчез с иностранного судна "Грин Италия", которое направлялось в Соединенные Штаты. Об этом заявили его родственники, обратившиеся к одной из благотворительных организаций. ЕС может снять санкции с бывшего премьера Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого, а также старшего сына Виктора Януковича – Александра.

Также в выпуске: Мошенники в Украине продают на сайтах вакцину от коронавируса, якобы разработанную израильскими специалистами. В Украине массово закрывают школы на карантин. На вынужденные каникулы уже отправили учеников в 8 областях. Экс-министр донецких боевиков сдался украинским силовикам. Он уже дал показания о конкретных фактах причастности РФ к оккупации Донбасса. В Украине отмечают 102 годовщину со дня легендарного боя под Крутами. В центре Одессы курсанты выстроились в слово "Круты" и зажгли фонарики.