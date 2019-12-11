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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 14: 00: мера пресечения директору одесского колледжа. Драка в Раде

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 14:00 – сегодня суд постановил, что директор колледжа в Одессе будет находиться под домашним арестом, а также будет носить электронный браслет до 8 февраля. На аграрном комитете подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и нардепы предыдущих созывов от "Свободы". Богданец находится в больнице с сотрясением мозга.

      Также в выпуске:

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      Теги: Верховная Рада Расследования Пожар в Одессе на Троицкой Выпуск новостей
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