Выпуск новостей за 14: 00: мера пресечения директору одесского колледжа. Драка в Раде

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 14:00 – сегодня суд постановил, что директор колледжа в Одессе будет находиться под домашним арестом, а также будет носить электронный браслет до 8 февраля. На аграрном комитете подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и нардепы предыдущих созывов от "Свободы". Богданец находится в больнице с сотрясением мозга.

Также в выпуске: Владимир Зеленский подписал бюджет на 2020 год. В Чернигове гепатитом "А" заболели 44 человека, из них 30 – это дети. Бывшую депутата Верховного Совета Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену.