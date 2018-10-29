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      Выпуск новостей за 14: 00: объявление подозрения детоубийце. Угроза карантина из-за овец

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 14:00 – женщине, которая убила двух своих детей, объявили подозрение. Теперь ей должны избрать меру пресечения и прокуратура будет просить об аресте. Трем областям Украины, Николаевской, Одесской и Винницкой грозит карантин из-за сотен овец, которых две недели морили голодом на Одесской таможне. Сейчас животным делают необходимые анализы.

      Также в выпуске:

      Ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море, украинцев на борту не было.

      В Смеле Черкасской области люди до сих пор без отопления из-за многомиллионных долгов за газ предприятия, которое поставляет тепло.

      В Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого ни провластный, ни оппозиционный кандидаты не набрали более 50% голосов.

      На президентских выборах в Бразилии победил ультраправый политик Жаир Болсонару.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей мир животных Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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