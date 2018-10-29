Выпуск новостей за 14: 00: объявление подозрения детоубийце. Угроза карантина из-за овец

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 14:00 – женщине, которая убила двух своих детей, объявили подозрение. Теперь ей должны избрать меру пресечения и прокуратура будет просить об аресте. Трем областям Украины, Николаевской, Одесской и Винницкой грозит карантин из-за сотен овец, которых две недели морили голодом на Одесской таможне. Сейчас животным делают необходимые анализы.

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