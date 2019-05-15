Выпуск новостей за 14: 00: "заминирование" в Кривом Роге. Санкции на российские товары в Украине

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 14:00 – в Кривом Роге неизвестные направили в полицию письмо, в котором сообщили о заминировании сразу пятнадцати объектов, среди них и дом, в котором живут родители Владимира Зеленского. Уже с августа российские товары в Украине могут подорожать, потому как правительство решило ввести дополнительную пошлину на продукцию страны-агрессора.

Также в выпуске: Во Львове массовые эвакуации из-за сообщения о взрывчатке. В Израиле определились с первыми финалистами конкурса Евровидение-2019. Сразу два российских самолета нарушили воздушное пространство стран Балтии.

Источник: 24 канал