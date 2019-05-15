Выпуск новостей за 14: 00: "заминирование" в Кривом Роге. Санкции на российские товары в Украине
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 14:00 – в Кривом Роге неизвестные направили в полицию письмо, в котором сообщили о заминировании сразу пятнадцати объектов, среди них и дом, в котором живут родители Владимира Зеленского. Уже с августа российские товары в Украине могут подорожать, потому как правительство решило ввести дополнительную пошлину на продукцию страны-агрессора.
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Источник: 24 канал
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