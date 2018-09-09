Выпуск новостей за 15:00: 30 тысяч хасидов в Умани. День танкиста в Украине
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 15:00 – на Черкасщине готовятся встретить Новый Год почти 30 тысяч хасидов, в городе полиция усилила меры безопасности, празднование продлится два дня. В Украине отмечают День танковых войск, наградить танкистов на Донбасс прибыл министр обороны.
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Источник: 24 канал
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