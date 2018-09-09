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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 15:00: 30 тысяч хасидов в Умани. День танкиста в Украине

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 15:00 – на Черкасщине готовятся встретить Новый Год почти 30 тысяч хасидов, в городе полиция усилила меры безопасности, празднование продлится два дня. В Украине отмечают День танковых войск, наградить танкистов на Донбасс прибыл министр обороны.

Также в выпуске:

ДТП в Одессе: что известно о предполагаемом виновнике.

Бывшего депутата сумского горсовета Анатолия Жука убила собственная жена, убеждены в прокуратуре.

В России начались запланированные общегосударственные протесты против пенсионной реформы, уже есть информация о задержании людей в различных городах федерации.

Теги: Вооруженные Силы Украины Хасиды в Умани Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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