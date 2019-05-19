Выпуск новостей за 15:00: Возвращение Портнова. Задержание судна с украинцами в Египте
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 15:00 – в канун инаугурации в Киев прилетел советник и бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов. Его в Украине разыскивала Генпрокуратура по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. В Египте военные задержали нефтяной танкер с 17 украинцами на борту.
Также в выпуске:
На передовой снова участились обстрелы, за прошедшие сутки их насчитали аж 19.
В Харькове в ночь на воскресенье подорвались трое мужчин, двое – погибли, один попал в больницу.
Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.
Источник: 24 канал
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