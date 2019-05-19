Выпуск новостей за 15:00: Возвращение Портнова. Задержание судна с украинцами в Египте

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 15:00 – в канун инаугурации в Киев прилетел советник и бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов. Его в Украине разыскивала Генпрокуратура по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. В Египте военные задержали нефтяной танкер с 17 украинцами на борту.

Также в выпуске: На передовой снова участились обстрелы, за прошедшие сутки их насчитали аж 19. В Харькове в ночь на воскресенье подорвались трое мужчин, двое – погибли, один попал в больницу. Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.

Источник: 24 канал