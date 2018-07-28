Выпуск новостей за 15:00: Беспорядки в Секторе Газа. Задержание экс-президента Армении
В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 15:00 – беспорядки в Секторе Газа вспыхнули с новой силой. Из-за них погибли по меньшей мере три человека, еще около 200 получили ранения. Бывшего главу Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя, его арестовали на два месяца.
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Источник: 24 канал
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