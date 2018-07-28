Выпуск новостей за 15:00: Беспорядки в Секторе Газа. Задержание экс-президента Армении

В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 15:00 – беспорядки в Секторе Газа вспыхнули с новой силой. Из-за них погибли по меньшей мере три человека, еще около 200 получили ранения. Бывшего главу Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя, его арестовали на два месяца.

Также в выпуске: В Житомирской области обвалилась стена студенческого общежития, разрушены 25 комнат, пострадавших нет. К Японии приближается тайфун Джондари, поэтому отменили более 370 рейсов, людей планируют эвакуировать. В Киеве прошло шествие верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.