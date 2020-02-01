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      Выпуск новостей за 15:00: Чрезвычайное положение в США. Диагностика коронавируса в Украине

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 15:00 – чрезвычайное положение из-за коронавируса уже объявили в Соединенных Штатах Америки. Такое решение Вашингтон принял вслед за Всемирной организацией здравоохранения. В Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что результаты получат на следующей неделе.

      Также в выпуске:

      В Национальной службе здоровья Китая сообщили, что еще 46 человек умерли за последние сутки из-за осложнений от коронавируса.

      В МВФ сообщили, что Украина хорошо выполняет домашнее задание фонда для утверждения новой программы финансирования.

      Президент Украины Владимир Зеленский ждет объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, почему тарифы на тепло не снизились в платежках за декабрь.

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      Теги: Выпуск новостей Новости США
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