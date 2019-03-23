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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 15:00: Чрезвычайное положение в Украине. Клип о дорогах на Львовщине

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 15:00 – чрезвычайники объявили в Украине штормовое предупреждение. Накануне по регионам пронесся ураган, что затронул шесть областей: Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Донецкую и Запорожскую. На Львовщине жители села Мшанец сняли клип о своей разбитой дороге. Дорога Мшанец – Стрелки, уже тридцать лет находятся в аварийном состоянии.

      Также в выпуске:

      На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военный медик.

      Активисты Нацкорпуса собрались на Майдане Независимости с требованием провести расследование относительно хищений в оборонной сфере.

       

      blog_ava
      В марте Украину накроют мощные магнитные бури
      сегодня
      10261
      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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