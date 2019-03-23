Выпуск новостей за 15:00: Чрезвычайное положение в Украине. Клип о дорогах на Львовщине

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 15:00 – чрезвычайники объявили в Украине штормовое предупреждение. Накануне по регионам пронесся ураган, что затронул шесть областей: Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Донецкую и Запорожскую. На Львовщине жители села Мшанец сняли клип о своей разбитой дороге. Дорога Мшанец – Стрелки, уже тридцать лет находятся в аварийном состоянии.

Также в выпуске: На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военный медик. Активисты Нацкорпуса собрались на Майдане Независимости с требованием провести расследование относительно хищений в оборонной сфере.