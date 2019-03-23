Выпуск новостей за 15:00: Чрезвычайное положение в Украине. Клип о дорогах на Львовщине
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 15:00 – чрезвычайники объявили в Украине штормовое предупреждение. Накануне по регионам пронесся ураган, что затронул шесть областей: Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Донецкую и Запорожскую. На Львовщине жители села Мшанец сняли клип о своей разбитой дороге. Дорога Мшанец – Стрелки, уже тридцать лет находятся в аварийном состоянии.
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Источник: 24 канал
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