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      Выпуск новостей за 15:00: День Львова в условиях карантина. Возвращение украинцев на Родину

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 15:00 – в карантинном режиме и под дождем Львов отмечает День города. Ему исполняется 764 года. Еще 550 украинцев вернулись на родину накануне. Такие данные обнародовали в Госпогранслужбе.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Порушники за допомогою дрону хотіли транспортувати за кордон 2 пакунки медичних масок.

      Сьогодні стануть відомі імена переможців 4 кінопремії "Золота Дзиґа". Цього року урочистості через карантин проведуть онлайн.

      Завтра до роботи повертається заступник голови Рівненської ОДА. Сергій Подолін в соцмережі написав, що подолав COVID-19.

      Теги: Новости Львова Выпуск новостей
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