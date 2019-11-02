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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 15:00: ДТП на Хмельнитчине. Визит главы МИД Финляндии в Станицу Луганскую

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 15:00 – в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус – пострадали восемь человек. В Станице Луганской побывал глава МИД Финляндии Пекка Гаависто.

      Также в выпуске:

      Боевики минами 120-го калибра "поливали" наши позиции вблизи Старогнатовки, что в Донецкой области. К счастью, обошлось без потерь.

      В Кропивницком 8-летний школьник заключил интересное пари с родителями. Они договорились, если сын наберет миллион лайков под фото в инстаграме, те приобретут ему щенка.

      Суд продолжает избирать меру пресечения Ярославу Дубневичу.

      В Польше спасают тигров, которые несколько дней находились в грузовике на польско-белорусской границе без права на въезд в Беларусь.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Война на Донбассе
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