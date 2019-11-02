Выпуск новостей за 15:00: ДТП на Хмельнитчине. Визит главы МИД Финляндии в Станицу Луганскую

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 15:00 – в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус – пострадали восемь человек. В Станице Луганской побывал глава МИД Финляндии Пекка Гаависто.

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