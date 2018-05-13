Выпуск новостей за 15:00: ДТП с украинскими детьми в Беларуси. Теракты в Индонезии
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 15:00 – дети с украинской детской футбольной команды попали в ДТП в Беларуси. 13-летний мальчик, который сидел на первом пассажирском сидении погиб, шестеро детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу белорусского города Каменец. В Индонезии смертники взорвали 3 христианских храма, погибли 11 человек и еще четыре десятки ранены.
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Источник: 24 Канал
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