Выпуск новостей за 15:00: ДТП с украинскими детьми в Беларуси. Теракты в Индонезии

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 15:00 – дети с украинской детской футбольной команды попали в ДТП в Беларуси. 13-летний мальчик, который сидел на первом пассажирском сидении погиб, шестеро детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу белорусского города Каменец. В Индонезии смертники взорвали 3 христианских храма, погибли 11 человек и еще четыре десятки ранены.

Также в выпуске: Четверо людей погибли в ДТП на Кировоградщине. Выходец из Чечни с ножом напал на людей в Париже. Почему ученые уезжают из Украины.