Выпуск новостей за 15:00: Гибель девочки на Донбассе. Авария поезда с автобусом на Одесщине
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 15:00 – пророссийские боевики обстреляли школу на Донбассе, погибла 15-летняя девушка. В Одесской области автобус выехал прямо под поезд, погибла женщина.
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Источник: 24 Канал
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