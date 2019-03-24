Выпуск новостей за 15:00: Гибель горняка на Львовщине. Реакция США на заключение Гриба

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 15:00 – на глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб 41-летний шахтер с большим стажем и отец двоих детей. В Госдепартаменте США выразили недовольство решением российского суда лишить свободы украинца Павла Гриба из-за оппозицию российской агрессии.

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