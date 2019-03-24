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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 15:00: Гибель горняка на Львовщине. Реакция США на заключение Гриба

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 15:00 – на глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб 41-летний шахтер с большим стажем и отец двоих детей. В Госдепартаменте США выразили недовольство решением российского суда лишить свободы украинца Павла Гриба из-за оппозицию российской агрессии.

      Также в выпуске:

      В Киеве под посольство Российской Федерации люди вышли на акцию поддержки Павла Гриба и других политзаключенных Украины в России.

      На Донбассе наконец уменьшилось количество обстрелов. За минувшие сутки враг только трижды нарушил режим прекращения огня.

      26 миллионов украинцев уже подписали декларации с семейными врачами. Тем, кто этого еще не сделал, советуют поторопиться.

      blog_ava
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      Теги: Новости Львова Павел Грыб Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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