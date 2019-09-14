Выпуск новостей за 15:00: Главные заявления на форуме YES. Новый глава Днепра
В выпуске новостей за 14 сентября по состоянию на 15:00 – в Киеве проходит заключительный день форума YES. Его начали с разговоров о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве. Так, Гончарук пообещал едва ли не экономическое чудо – рост ВВП на 40% за пять лет. Зеленский представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.
Также в выпуске:
Ровно неделя прошла с тех пор, как в Украину вернулись освобожденные пленники Кремля.
Зеленский анонсировал новый закон о статусе ветеранов и добровольцев.
Источник: 24 канал
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