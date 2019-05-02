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      Выпуск новостей за 15:00: Годовщина трагических событий в Одессе. Прорыв трубы в Киеве

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 15:00 – сегодня в Украине отмечают 5 годовщину трагических событий в Одессе. Тогда во время массовых беспорядков погибли 48 человек, еще 200 были травмированы. В одном из спальных районов Киева прорвало трубу с горячей водой. В результате – детскую площадку полностью затопило кипятком, а автомобиль, который стоял на парковке, провалился под асфальт.

      Также в выпуске:

      Пеня за неуплату коммунальных услуг – с 1 мая в Украине официально могут начислять штрафы.

      В Харькове неизвестные сообщили о заминировании железнодорожного вокзала и аэропорта, полиция взрывчатку не нашла.

      Мужчина в Кировоградской области снял на телефон, как над селом пронесся смерч.

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      Теги: Новости Киева Новости Одессы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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