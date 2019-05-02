Выпуск новостей за 15:00: Годовщина трагических событий в Одессе. Прорыв трубы в Киеве
В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 15:00 – сегодня в Украине отмечают 5 годовщину трагических событий в Одессе. Тогда во время массовых беспорядков погибли 48 человек, еще 200 были травмированы. В одном из спальных районов Киева прорвало трубу с горячей водой. В результате – детскую площадку полностью затопило кипятком, а автомобиль, который стоял на парковке, провалился под асфальт.
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Источник: 24 канал
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