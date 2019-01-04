Выпуск новостей за 15:00 Исчезновение украинского политзаключенного. Двойное убийство в Харькове

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 15:00 – в Крымском СИЗО исчез украинский политзаключенный Евгений Панов. Связь с ним исчезла после его перевода из одного следственного изолятора в другой. Харьковские СМИ обнародовали имена двух возможных подозреваемых в убийстве студенток-иностранок. Один из подозреваемых уже успел предположение журналистов назвать ложью и требует извинений.

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