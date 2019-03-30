Выпуск новостей за 15:00: Испорченные бюллетени на Львовщине. Случай бешенства в Николаеве

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 15:00 – на Львовщине председатель избирательной комиссии испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты. В Николаеве больной бешенством пес покусал восьмерых людей, теперь все они проходят вакцинацию. Беспризорное животное сразу поймали, однако в тот же день оно умерло.

Также в выпуске: По словам правозащитников, всех крымских татар, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму, вывезли в РФ. На Киевщине горел частный завод по производству военной амуниции, есть один пострадавший. Как в день тишины политики используют скрытую агитацию. В Черкассах правоохранители разоблачили попытку подкупа избирателей.

Источник: 24 канал