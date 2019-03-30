Выпуск новостей за 15:00: Испорченные бюллетени на Львовщине. Случай бешенства в Николаеве
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 15:00 – на Львовщине председатель избирательной комиссии испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты. В Николаеве больной бешенством пес покусал восьмерых людей, теперь все они проходят вакцинацию. Беспризорное животное сразу поймали, однако в тот же день оно умерло.
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Источник: 24 канал
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