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      Выпуск новостей за 15:00: Испорченные бюллетени на Львовщине. Случай бешенства в Николаеве

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 15:00 – на Львовщине председатель избирательной комиссии испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты. В Николаеве больной бешенством пес покусал восьмерых людей, теперь все они проходят вакцинацию. Беспризорное животное сразу поймали, однако в тот же день оно умерло.

      Также в выпуске:

      По словам правозащитников, всех крымских татар, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму, вывезли в РФ.

      На Киевщине горел частный завод по производству военной амуниции, есть один пострадавший.

      Как в день тишины политики используют скрытую агитацию.

      В Черкассах правоохранители разоблачили попытку подкупа избирателей.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Новости Львова Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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