Выпуск новостей за 15:00: Экспресс "Укрзализныци" сломался на второй день. Протесты во Франции

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 15:00 – скоростной экспресс из Киева в Борисполь сломался на второй день работы. Из-за этого некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы. В Париже сотни митингующих в желтых жилетах вновь вышли на улицы из-за повышения стоимости горючего.

Также в выпуске: Минобороны выплатило семьям моряков по 50 тысяч гривен помощи. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Натальи Каплан польскую премию "За человеческое достоинство". На территорию оккупированной Луганской и Донецкой областей не пускают иностранцев.