Выпуск новостей за 15:00: Экспресс "Укрзализныци" сломался на второй день. Протесты во Франции
В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 15:00 – скоростной экспресс из Киева в Борисполь сломался на второй день работы. Из-за этого некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы. В Париже сотни митингующих в желтых жилетах вновь вышли на улицы из-за повышения стоимости горючего.
Также в выпуске:
Минобороны выплатило семьям моряков по 50 тысяч гривен помощи.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Натальи Каплан польскую премию "За человеческое достоинство".
На территорию оккупированной Луганской и Донецкой областей не пускают иностранцев.
Источник: 24 канал
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