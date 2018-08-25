Выпуск новостей за 15:00: Кокаин с логотипом партии Путина. Поджог виноградников

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 15:00 – в Бельгии правоохранители нашли и изъяли две тонны кокаина, стоимость которого составляет около 100 миллионов евро. Брикеты с наркотиками были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия". Известный французский винодел Кристоф Лакарен заявил о поджоге своих виноградников.

Также в выпуске: В Афганистане произошел взрыв возле избирательного участка: минимум трое погибших. На Прикарпатье выпал снег. В Хмельницком горел вещевой рынок.