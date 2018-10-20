Выпуск новостей за 15:00: Легализация марихуаны в Канаде. Новое соглашение правительства и МВФ

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 15:00 – в Канаде легализовали употребление каннабиса с целью отдыха. Канада вторая в мире сняла запрет на употребление марихуаны в рекреационных целях. Правительство и МВФ договорились о новом соглашении на 4 миллиарда евро. Условия МВФ: повышение цены на газ для преодоления коррупции на газовом рынке.

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