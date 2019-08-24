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      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Выпуск новостей за 15:00: Макрон и Трамп приглашают РФ в G7. Поздравление Трампа и королевы

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 15:00 – во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой Семерки. Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии в очередной раз встретятся без России, но может и последний раз. Макрон и Трамп приглашают РФ вернуться. В мире поздравили Украину с Днем Независимости.

      Также в выпуске:

      В Киеве завершился Марш защитников.

      Как прошло Шествие достоинства.

      На протяжении прошедших суток российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ.

      blog_ava
      Мне нравятся два кандидата, – Зеленский о будущем премьере
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      Теги: День Независимости Выпуск новостей Дональд Трамп Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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