Выпуск новостей за 15:00: Макрон и Трамп приглашают РФ в G7. Поздравление Трампа и королевы
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 15:00 – во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой Семерки. Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии в очередной раз встретятся без России, но может и последний раз. Макрон и Трамп приглашают РФ вернуться. В мире поздравили Украину с Днем Независимости.
Также в выпуске:
В Киеве завершился Марш защитников.
Как прошло Шествие достоинства.
На протяжении прошедших суток российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ.
Источник: 24 канал
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