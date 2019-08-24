Выпуск новостей за 15:00: Макрон и Трамп приглашают РФ в G7. Поздравление Трампа и королевы

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 15:00 – во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой Семерки. Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии в очередной раз встретятся без России, но может и последний раз. Макрон и Трамп приглашают РФ вернуться. В мире поздравили Украину с Днем Независимости.

Также в выпуске: В Киеве завершился Марш защитников. Как прошло Шествие достоинства. На протяжении прошедших суток российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ.

Источник: 24 канал