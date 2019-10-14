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      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      Выпуск новостей за 15:00: Марш за свободу Маркива. Отравление членов ЦИК в Косово

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 15:00 – в Киеве активисты собрались, чтобы потребовать увольнения Виталия Маркива. В Италии его осудили за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе. В Косово остановили подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с участков

      Также в выпуске:

      Верховный суд Испании вынес приговор организаторам каталонского референдума 2017 года. Все 12 осужденных не признали своей вины.

      Россия еще год будет под европейскими санкциями – Совет Евросоюза продлил ограничения из-за отравления в Солсбери.

      Нобелевскую премию по экономике получила группа исследователей, которая предложила новый подход к проблеме глобальной бедности в мире.

      Из-за запланированных акций в Киеве частично перекрыли движение по центральным улицам. Дороги закрыли с 14:00 и до финиша двух маршей.

      blog_ava
      Черновол объяснила, почему не едет воевать на фронт
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Косово Сербия Виталий Маркий
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