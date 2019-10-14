Выпуск новостей за 15:00: Марш за свободу Маркива. Отравление членов ЦИК в Косово
В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 15:00 – в Киеве активисты собрались, чтобы потребовать увольнения Виталия Маркива. В Италии его осудили за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе. В Косово остановили подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с участков
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