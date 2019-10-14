Выпуск новостей за 15:00: Марш за свободу Маркива. Отравление членов ЦИК в Косово

В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 15:00 – в Киеве активисты собрались, чтобы потребовать увольнения Виталия Маркива. В Италии его осудили за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе. В Косово остановили подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с участков

Также в выпуске: Верховный суд Испании вынес приговор организаторам каталонского референдума 2017 года. Все 12 осужденных не признали своей вины. Россия еще год будет под европейскими санкциями – Совет Евросоюза продлил ограничения из-за отравления в Солсбери. Нобелевскую премию по экономике получила группа исследователей, которая предложила новый подход к проблеме глобальной бедности в мире. Из-за запланированных акций в Киеве частично перекрыли движение по центральным улицам. Дороги закрыли с 14:00 и до финиша двух маршей.