Выпуск новостей за 15:00: Месть от праворадикалов. Ирландцы поддержали легализацию абортов

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 15:00 – отомстили за избиение военного пенсионера праворадикальные активисты, которые разгромили киоск на рынке возле станции метро Лесная. Так решили наказать нападавших на офицера-ветерана. Женщины католической Ирландии получили разрешение на аборты, останавливать беременность им запрещала Конституция.

Также в выпуске: Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 14-й день, поддержали в Нью-Йорке. Коммунальщики всю ночь убирали Киев. Католики и православные празднуют День Святой Троицы.