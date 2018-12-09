Выпуск новостей за 15:00: Международный день борьбы с коррупцией. Аварии с участием полиции

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 15:00 – украинская коррупция самая живучая во всей Европе. В этой части мира мы занимаем первые позиции по количеству взяточников и расхитителей бюджетных средств. 9 декабря в Киеве произошло три аварии с участием полицейских авто. Во время последней – полицейские сбили пешехода, у мужчины перелом ноги.

Также в выпуске: В Мариуполе авто въехало в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие. Украинским пленным, которые незаконно удерживаются в России, аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, будут ежемесячно выплачивать стипендии. Президент Украины Петр Порошенко попросил настоятеля Московского патриархата Онуфрия посодействовать освобождению украинских пленников. Париж оправляется после акций протеста "желтых жилетов".