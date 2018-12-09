Выпуск новостей за 15:00: Международный день борьбы с коррупцией. Аварии с участием полиции
В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 15:00 – украинская коррупция самая живучая во всей Европе. В этой части мира мы занимаем первые позиции по количеству взяточников и расхитителей бюджетных средств. 9 декабря в Киеве произошло три аварии с участием полицейских авто. Во время последней – полицейские сбили пешехода, у мужчины перелом ноги.
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