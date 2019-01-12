Выпуск новостей за 15:00: Митинг в поддержку пленников Кремля. Взрыв в ТЦ Киева
В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 15:00 – в Херсоне несмотря на лютый холод десятки неравнодушных устроили акцию протеста в поддержку пленников Кремля. В столичном ТЦ "Мармелад" прогремел взрыв. Детали инцидента еще устанавливают, однако, со слов свидетелей, мужчина пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе и зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.
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Источник: 24 канал
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