16:30
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Выпуск новостей за 15:00: Митинг в поддержку пленников Кремля. Взрыв в ТЦ Киева

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 15:00 – в Херсоне несмотря на лютый холод десятки неравнодушных устроили акцию протеста в поддержку пленников Кремля. В столичном ТЦ "Мармелад" прогремел взрыв. Детали инцидента еще устанавливают, однако, со слов свидетелей, мужчина пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе и зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.

      Также в выпуске:

      В Харькове произошел обвал торгового павильона.

      За минувшие сутки пророссийские боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Анатолий Гриценко принимает участие в президентской гонке 2019 года.

      Теги: Украинцы в плену РФ Новости Киева Взрыв Выпуск новостей Протесты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук