Выпуск новостей за 15:00: Митинг в поддержку пленников Кремля. Взрыв в ТЦ Киева

В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 15:00 – в Херсоне несмотря на лютый холод десятки неравнодушных устроили акцию протеста в поддержку пленников Кремля. В столичном ТЦ "Мармелад" прогремел взрыв. Детали инцидента еще устанавливают, однако, со слов свидетелей, мужчина пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе и зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.

Также в выпуске: В Харькове произошел обвал торгового павильона. За минувшие сутки пророссийские боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Анатолий Гриценко принимает участие в президентской гонке 2019 года.