17:40
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 15:00: Набор в первые классы. Официальные результаты первого тура

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 15: 00 – в столице стартовал набор в первые классы. Во второй раз по новым правилам: без конкурсов и собеседований, но по месту регистрации. Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов с мокрыми печатями. Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

      Также в выпуске:

      Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор пророссийским боевикам.

      Второй тур президентских выборов: как изменить место голосования.

      В Днепре двое парней убили мужчину и сняли это на телефон.

      На Черкасщине браконьеры вылавливают рыбу, несмотря на запрет.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на апрель 2019: важные советы
      сегодня
      5824
      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Прием детей в 1 класс: правила поступления и необходимые документы
      сегодня , 17:26 Прием детей в 1 класс: правила поступления и необходимые документы
      471
      Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 17:19 Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 47317
      Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro
      сегодня , 15:26 Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro
      Світові Медіа 655
      Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії
      сегодня , 12:01 Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії
      Блог Соцмережі 949
      Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Оппоблок и переименование УПЦ МП
      сегодня , 09:16 Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Оппоблок и переименование УПЦ МП
      3763
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук