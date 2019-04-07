Выпуск новостей за 15:00: Набор в первые классы. Официальные результаты первого тура
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 15: 00 – в столице стартовал набор в первые классы. Во второй раз по новым правилам: без конкурсов и собеседований, но по месту регистрации. Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов с мокрыми печатями. Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
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Источник: 24 канал
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