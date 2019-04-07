Выпуск новостей за 15:00: Набор в первые классы. Официальные результаты первого тура

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 15: 00 – в столице стартовал набор в первые классы. Во второй раз по новым правилам: без конкурсов и собеседований, но по месту регистрации. Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов с мокрыми печатями. Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Также в выпуске: Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор пророссийским боевикам. Второй тур президентских выборов: как изменить место голосования. В Днепре двое парней убили мужчину и сняли это на телефон. На Черкасщине браконьеры вылавливают рыбу, несмотря на запрет.

Источник: 24 канал