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      Выпуск новостей за 15:00: Наводнение во Франции. The Economist показал карту Украины без Крыма

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на15:00 – Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крыма. На такую "ошибку" сразу же отреагировали. На юге Франции бушует наводнение – бурное течение на улицах городов и поселков, затоплены дома и массовая эвакуация. Вода просто сбивает людей с ног.

      Также в выпуске:

      В Киеве 19-летняя водитель элитного Porsche сбила 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. В итоге ее авто перевернулось и загорелось, а его куски после столкновения разлетелись. Журналисты выяснили, что она – дочь Сергея Евтягина, который ранее был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".

      Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год введение санкционных мер против российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.

      В Малайзии умер последний носорог своего вида. 25-летняя самка суматранского носорога умерла на острове Борнео.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Франции Стихийный бедствия Аннексия Крыма Великобритания
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