Выпуск новостей за 15:00: Наводнение во Франции. The Economist показал карту Украины без Крыма

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на15:00 – Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крыма. На такую "ошибку" сразу же отреагировали. На юге Франции бушует наводнение – бурное течение на улицах городов и поселков, затоплены дома и массовая эвакуация. Вода просто сбивает людей с ног.

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