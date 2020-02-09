Выпуск новостей за 15:00: Непогода в Европе. Оползни в Киеве

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 15:00 – в Европе объявили тревогу из-за непогоды. К берегам Бельгии приближается мощный ураган Саира. Королевский метеорологический институт объявил в стране оранжевый уровень опасности. Несколько частных домов в центре столицы рискуют оказаться в овраге. Из-за оползня склоны со всеми зданиями ползут вниз.

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