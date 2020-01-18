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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Выпуск новостей за 15:00: Новый вызов Порошенко в ГБР. Заявление президента МАУ

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января состоянию на 15:00 – Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на очередную встречу со следователем ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Президент МАУ призвал украинцев встретить "ангелов рейса Тегеран-Киев" акцией солидарности. Самолет с телами 11 погибших приземлится в Борисполе 19 января.

      Также в выпуске:

      Скандальный депутат Роман Иванисов, который был осужден за изнасилование несовершеннолетней все же отказался складывать мандат.

      Украина среди лидеров экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.

      Книга рекордов Гиннеса потеряла одного из рекордсменов – умер самый маленький в мире человек.

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      Теги: МАУ Государственное бюро расследований Петр Порошенко Выпуск новостей
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