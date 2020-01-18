Выпуск новостей за 15:00: Новый вызов Порошенко в ГБР. Заявление президента МАУ
В выпуске новостей за 18 января состоянию на 15:00 – Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на очередную встречу со следователем ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Президент МАУ призвал украинцев встретить "ангелов рейса Тегеран-Киев" акцией солидарности. Самолет с телами 11 погибших приземлится в Борисполе 19 января.
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