Выпуск новостей за 15:00: Новый вызов Порошенко в ГБР. Заявление президента МАУ

В выпуске новостей за 18 января состоянию на 15:00 – Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на очередную встречу со следователем ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Президент МАУ призвал украинцев встретить "ангелов рейса Тегеран-Киев" акцией солидарности. Самолет с телами 11 погибших приземлится в Борисполе 19 января.

Также в выпуске: Скандальный депутат Роман Иванисов, который был осужден за изнасилование несовершеннолетней все же отказался складывать мандат. Украина среди лидеров экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза. Книга рекордов Гиннеса потеряла одного из рекордсменов – умер самый маленький в мире человек.