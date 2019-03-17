Выпуск новостей за 15:00: Обращение Порошенко к Путину. Перевод Сущенко в другую камеру

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 15:00 – Петр Порошенко на встрече с избирателями на Михайловской площади в Киеве заявил, что знает о планах Кремля относительно вмешательства в украинские выборы. "Господин Путин, не дождетесь!", – сказал президент Украины. Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко перевели в другую камеру, в предыдущей протекала крыша.

Также в выпуске: "Желтые жилеты" во время протеста занимались мародерством. На фронте возде хутора Вольный погиб военный. В Кракове во время строительных работ погиб гражданин Украины.