Выпуск новостей за 15:00: Обстрел КПП "Майорское". Годовщина обороны погранзаставы в Луганске

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 15:00 – пророссийские террористы утром обстреляли КПП "Майорское". На фронте дальше неспокойно, потерь среди наших бойцов нет. Ровно четыре года назад украинские пограничники 8 часов отбивали Луганск от противника под звуки гимна Украины.

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