Выпуск новостей за 15:00: Обстрел Широкино. Военные учения Sea Breeze

В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 15:00 –5 обстрелов уже за сегодня из запрещенного Минском 120-го калибра, пророссийские боевики били на приморском направлении, 8 мин выпустили по защитникам Широкино, под вражеский минометный обстрел украинские защитники попали в 4 утра. Международные военные учения Sea Breeze 2018 в разгаре, военные из 19 стран отрабатывают совместные действия

Также в выпуске: Пьяный чиновник на Закарпатье сбил двух человек, одна женщина погибла. Павлу Грибу назначили первое заседание по существу. В Харькове бывший военный попался на продаже оружия.