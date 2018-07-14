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Выпуск новостей за 15:00: Обстрел Широкино. Военные учения Sea Breeze

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 15:00 –5 обстрелов уже за сегодня из запрещенного Минском 120-го калибра, пророссийские боевики били на приморском направлении, 8 мин выпустили по защитникам Широкино, под вражеский минометный обстрел украинские защитники попали в 4 утра. Международные военные учения Sea Breeze 2018 в разгаре, военные из 19 стран отрабатывают совместные действия

Также в выпуске:

Пьяный чиновник на Закарпатье сбил двух человек, одна женщина погибла.

Павлу Грибу назначили первое заседание по существу.

В Харькове бывший военный попался на продаже оружия.

Теги: Вооруженные Силы Украины Новости Одессы Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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