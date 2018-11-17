Выпуск новостей за 15:00: Ограбление инкассаторов. Массовые протесты во Франции
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 15:00 – возле "Приватбанка" в Ирпене неизвестные ограбили инкассаторскую машину, украв 1,8 миллиона гривен. Банк предлагает денежное вознаграждение тем, кто задержит грабителей. Во Франции митингующие в семи разных городах вышли на улицы из-за поднятия цен на топливо. В результате массовых акций протеста погиб один человек, еще 26 – травмированы.
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Источник: 24 канал
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