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      Выпуск новостей за 15:00: Ограбление инкассаторов. Массовые протесты во Франции

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 15:00 – возле "Приватбанка" в Ирпене неизвестные ограбили инкассаторскую машину, украв 1,8 миллиона гривен. Банк предлагает денежное вознаграждение тем, кто задержит грабителей. Во Франции митингующие в семи разных городах вышли на улицы из-за поднятия цен на топливо. В результате массовых акций протеста погиб один человек, еще 26 – травмированы.

      Также в выпуске:

      В ЦРУ пришли к выводу, что убийство журналиста Джамаля Хашогги заказал саудовский принц.

      Активисты устроили митинг под домом Арсена Авакова с требованием отправить его в отставку.

      По случаю дня студента всех львовских львов одели в мантии.

      В Киеве неравнодушные начали масштабную уборку аллеи Небесной Сотни.

      Теги: протесты Приватбанк Выпуск новостей Горючее Цены Новости Киева Ограбления
      Источник: 24 канал
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