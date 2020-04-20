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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15:00: Ослабление карантина в Европе. На Донетчине выздоровела 95-летняя

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 15:00 – Европа ослабляет карантин. Ряд европейских государств уже начинает частично снимать ограничения, которые были введены, чтобы не допустить распространения коронавируса. На Донетчине от коронавируса выздоровела 95-летняя женщина. Об этом в Фейсбук сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

      Также в выпуске:

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      В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского и поехал по домам горожан, он застрелил по меньшей мере 16 человек.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Донецка Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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