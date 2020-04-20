Выпуск новостей за 15:00: Ослабление карантина в Европе. На Донетчине выздоровела 95-летняя
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 15:00 – Европа ослабляет карантин. Ряд европейских государств уже начинает частично снимать ограничения, которые были введены, чтобы не допустить распространения коронавируса. На Донетчине от коронавируса выздоровела 95-летняя женщина. Об этом в Фейсбук сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Также в выпуске:
Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом.
В Житомирской области локализовали два из четырех активных очагов пожара, в зоне отчуждения – один.
В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского и поехал по домам горожан, он застрелил по меньшей мере 16 человек.
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