Выпуск новостей за 15:00: Отмена льгот в Виннице. Первый случай коронавируса во Львове

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 15:00 – в Виннице местные власти приняли решение отменить бесплатный проезд для льготных категорий на время карантина. Ограничения будут действовать в час пик – утром и вечером. Первый случай коронавируса во Львове подтвердили у 58-летнего мужчины, который недавно вернулся из Германии.

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Испанский канал снял сюжет о том, что стране не хватает средств индивидуальной защиты. На видео показали, как разгружают коробки украинской фирмы "Бук", которая занимается производством респираторов.

В Днепре, чтобы помешать распространению коронавируса, дезинфицируют улицы.

Коронавирус диагностировали у жены заместителя главы Харьковского областного совета. Впрочем, сам Алексей Кучер опровергает информацию о наличии инфекции в регионе.