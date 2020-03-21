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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15:00: Отмена льгот в Виннице. Первый случай коронавируса во Львове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 15:00 – в Виннице местные власти приняли решение отменить бесплатный проезд для льготных категорий на время карантина. Ограничения будут действовать в час пик – утром и вечером. Первый случай коронавируса во Львове подтвердили у 58-летнего мужчины, который недавно вернулся из Германии.

      Также в выпуске:

      Испанский канал снял сюжет о том, что стране не хватает средств индивидуальной защиты. На видео показали, как разгружают коробки украинской фирмы "Бук", которая занимается производством респираторов.

      В Днепре, чтобы помешать распространению коронавируса, дезинфицируют улицы.

      Коронавирус диагностировали у жены заместителя главы Харьковского областного совета. Впрочем, сам Алексей Кучер опровергает информацию о наличии инфекции в регионе.

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      Теги: Новости Львова Винница Выпуск новостей
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