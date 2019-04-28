Выпуск новостей за 15:00: Пасха на передовой. Стрельба в синагоге в Калифорнии

В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 15:00 – на передовой стрелять не перестают ни на выходные, ни на праздники. Даже Пасха – не повод ослаблять бдительность. Как прошла ночь в окрестностях донецкого аэропорта и как наши бойцы отмечают Пасху – узнавал военкорр 24 канала. В синагоге в Калифорнии произошла стрельба. Один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших – раввин синагоги.

Также в выпуске: По Мозамбику прокатился циклон Кеннет и оставил сотни разрушенных домов и по меньшей мере 5 погибших. Сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня. В Мариуполе продолжается ГогольFest – фестиваль современного искусства, один из крупнейших культурных мероприятий в Украине.

Источник: 24 канал