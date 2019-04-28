16:27
28 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 15:00: Пасха на передовой. Стрельба в синагоге в Калифорнии

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 15:00 – на передовой стрелять не перестают ни на выходные, ни на праздники. Даже Пасха – не повод ослаблять бдительность. Как прошла ночь в окрестностях донецкого аэропорта и как наши бойцы отмечают Пасху – узнавал военкорр 24 канала. В синагоге в Калифорнии произошла стрельба. Один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших – раввин синагоги.

      Также в выпуске:

      По Мозамбику прокатился циклон Кеннет и оставил сотни разрушенных домов и по меньшей мере 5 погибших.

      Сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня.

      В Мариуполе продолжается ГогольFest – фестиваль современного искусства, один из крупнейших культурных мероприятий в Украине.

      blog_ava
      Салаты на Пасху: вкусные рецепты для праздничного стола
      сегодня
      1599
      Теги: Пасха Стрельба в синагоге в США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Россия и США начали "Ледяное побоище"
      сегодня , 16:00 Россия и США начали "Ледяное побоище"
      Злой Одессит 661
      Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
      сегодня , 14:01 Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
      Юлія Девда 1536
      Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      сегодня , 14:00 Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      Віталій Дейнега 273
      Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
      сегодня , 12:48 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
      1336
      Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
      сегодня , 11:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
      Олена Булан 3929
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук