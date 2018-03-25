Выпуск новостей за 15:00: Пасхальная ярмарка в Варшаве. Удешевление акций Facebook
В выпуске новостей за 25 марта на 15:00 – в Варшаве украинская община организовала ярмарку к Пасхе. Там можно попробовать и приобрести украинские паски, пирожки, зефир и писанки. За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов.
Также в выпуске:
В США люди требуют ограничить продажу оружия.
В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус, погибли 12 человек.
Украинский скульптор поехал в первое путешествие в 79 лет.
Карлеса Пучдемона задержали на границе с Данией.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии