Выпуск новостей за 15:00: Паспорта РФ для всех украинцев. Погода на Пасху

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 15:00 – Президент России Владимир Путин думает над предоставлением российского гражданства по упрощенной процедуре всем украинцам. Синоптики обещают облачную и ветреную погоду по всей территории Украины на Пасху.

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