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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
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      Выпуск новостей за 15:00: Первые казусы президентских выборов. Смерть во время голосования

      Выпуск новостей 348 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 15:00 – второй тур президентских выборов в Украине проходит с многочисленными нарушениями. На одном из участков мужчина бросил на пол рюкзак и заявил, что внутри взрывчатка. К счастью, выяснилось, что это лишь неудачная шутка. На Тернопольщине сразу после голосования умер 75-летний дедушка. Он успел проголосовать, однако в урну листок так и не донес.

      Также в выпуске:

      Украинские военные голосуют в США.

      Как украинцы голосуют за рубежом и в регионах.

      Украинскую президентскую кампанию в мире назвали самой демократической, хотя и довольно непредсказуемой.

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 ЦИК Курьезы на выборах
      Источник: 24 канал
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