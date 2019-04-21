Выпуск новостей за 15:00: Первые казусы президентских выборов. Смерть во время голосования
В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 15:00 – второй тур президентских выборов в Украине проходит с многочисленными нарушениями. На одном из участков мужчина бросил на пол рюкзак и заявил, что внутри взрывчатка. К счастью, выяснилось, что это лишь неудачная шутка. На Тернопольщине сразу после голосования умер 75-летний дедушка. Он успел проголосовать, однако в урну листок так и не донес.
Также в выпуске:
Украинские военные голосуют в США.
Как украинцы голосуют за рубежом и в регионах.
Украинскую президентскую кампанию в мире назвали самой демократической, хотя и довольно непредсказуемой.
Источник: 24 канал
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