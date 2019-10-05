Выпуск новостей за 15:00: Поддержка шамана в Якутии. ДТП с участием скорой в Харькове

В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 15:00 – В Якутске пикетчики вышли на поддержку шамана, который хотел изгнать демона из Путина, а его задержали российские силовики. На мужчину открыли уголовное дело и упекли в психушку. В Харькове произошла авария с участием кареты скорой помощи. Пострадали трое членов медэкипажа.

Также в выпуске: 126 человек, что стали гостями на двух свадьбах, которые праздновали на Буковине, были вынуждены обратиться за помощью медиков с симптомами отравления. На Донбассе российские наемники убили украинского воина. Новым спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины может стать бывший агент ЦРУ Майкл Костив.

Источник: 24 канал