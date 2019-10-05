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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Выпуск новостей за 15:00: Поддержка шамана в Якутии. ДТП с участием скорой в Харькове

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 15:00 – В Якутске пикетчики вышли на поддержку шамана, который хотел изгнать демона из Путина, а его задержали российские силовики. На мужчину открыли уголовное дело и упекли в психушку. В Харькове произошла авария с участием кареты скорой помощи. Пострадали трое членов медэкипажа.

      Также в выпуске:

      126 человек, что стали гостями на двух свадьбах, которые праздновали на Буковине, были вынуждены обратиться за помощью медиков с симптомами отравления.

      На Донбассе российские наемники убили украинского воина.

      Новым спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины может стать бывший агент ЦРУ Майкл Костив.

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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