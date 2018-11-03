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      Выпуск новостей за 15:00: Погром могил священником в Харькове. Бум украинских туристов в Египте

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 15:00 – под Харьковом батюшка проехался по кладбищу, словно по трассе, и снес 9 могил. Свидетели убеждают: водитель был навеселе. В Египте бум украинских туристов, наши соотечественники заполонили Синайский полуостров. На северо-востоке Африки даже перестроили курорты под нужды украинцев.

      Также в выпуске:

      В пожаре в Днепре погибли трое людей.

      Петр Порошенко подписал с Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве.

      В Киеве задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

      Теги: Религия Новости Харькова Египет Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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