Выпуск новостей за 15:00: Погром могил священником в Харькове. Бум украинских туристов в Египте

В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 15:00 – под Харьковом батюшка проехался по кладбищу, словно по трассе, и снес 9 могил. Свидетели убеждают: водитель был навеселе. В Египте бум украинских туристов, наши соотечественники заполонили Синайский полуостров. На северо-востоке Африки даже перестроили курорты под нужды украинцев.

Также в выпуске: В пожаре в Днепре погибли трое людей. Петр Порошенко подписал с Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве. В Киеве задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.