Выпуск новостей за 15:00: Последствия непогоды на Буковине. Празднование Дня памяти в Украине

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 15:00 – на Буковине из-за подъема воды в реке Черемош почти рухнула дамба. Если бы это произошло, под водой оказались два села Вижницкого района – Милиево и Банилив. День памяти и примирения отмечают по всей Украине. Около полутора тысяч человек собрались возле харьковского Мемориала славы.

Также в выпуске: Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы. Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных. Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный.

Источник: 24 канал