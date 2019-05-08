Выпуск новостей за 15:00: Последствия непогоды на Буковине. Празднование Дня памяти в Украине
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 15:00 – на Буковине из-за подъема воды в реке Черемош почти рухнула дамба. Если бы это произошло, под водой оказались два села Вижницкого района – Милиево и Банилив. День памяти и примирения отмечают по всей Украине. Около полутора тысяч человек собрались возле харьковского Мемориала славы.
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Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.
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Источник: 24 канал
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