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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Выпуск новостей за 15:00: Последствия непогоды на Буковине. Празднование Дня памяти в Украине

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 15:00 – на Буковине из-за подъема воды в реке Черемош почти рухнула дамба. Если бы это произошло, под водой оказались два села Вижницкого района – Милиево и Банилив. День памяти и примирения отмечают по всей Украине. Около полутора тысяч человек собрались возле харьковского Мемориала славы.

      Также в выпуске:

      Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.

      Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных.

      Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный.

      blog_ava
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      Теги: 9 мая Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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