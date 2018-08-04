Выпуск новостей за 15:00: Пособники пророссийских боевиков в Италии. Попытка продать ребенка

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 15:00 – в Италии разоблачили организацию, которая поставляла наемников на Донбасс. На Закарпатье женщина хотела продать ребенка вместе с ее мамой.

Также в выпуске: В селе Чаплинка в Херсонской области пьяный военный комиссар сбил молодоженов насмерть.



Боевики, несмотря на перемирие, палят по нашим защитникам и днем и ночью. За минувшие сутки ранили двух украинских военных.



На трассе Киев – Чоп столкнулись три авто, четыре человека госпитализированы.



Второй раз за неделю в курортном Коблево тушили пожар.