Выпуск новостей за 15:00: Пособники пророссийских боевиков в Италии. Попытка продать ребенка
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 15:00 – в Италии разоблачили организацию, которая поставляла наемников на Донбасс. На Закарпатье женщина хотела продать ребенка вместе с ее мамой.
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Источник: 24 канал
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