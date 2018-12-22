Выпуск новостей за 15:00: Пожар на Рождественской ярмарке во Львове. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 22 декабря, по состоянию на 15:00 – на площади в центре Львова около Оперного театра загорелась палатка Рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки. Пожар удалось локализовать, четверо человек госпитализировали. На фронте снова неспокойно: российские наемники семь раз обстреляли позиции ВСУ. Ни один украинский военный не пострадал.

Также в выпуске: В Непале автобус, перевозивший студентов местного колледжа, сорвался в пропасть: 23 человека погибли. Верховный суд аннексированного Крыма третий день рассматривает апелляцию относительно незаконного ареста украинских моряков. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, российский суд оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей. На Волыни маршрутка с пассажирами слетела в кювет: пятерых человек госпитализировали.