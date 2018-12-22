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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 15:00: Пожар на Рождественской ярмарке во Львове. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря, по состоянию на 15:00 – на площади в центре Львова около Оперного театра загорелась палатка Рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки. Пожар удалось локализовать, четверо человек госпитализировали. На фронте снова неспокойно: российские наемники семь раз обстреляли позиции ВСУ. Ни один украинский военный не пострадал.

      Также в выпуске:

      В Непале автобус, перевозивший студентов местного колледжа, сорвался в пропасть: 23 человека погибли.

      Верховный суд аннексированного Крыма третий день рассматривает апелляцию относительно незаконного ареста украинских моряков.

      Несмотря на ухудшение состояния здоровья, российский суд оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей.

      На Волыни маршрутка с пассажирами слетела в кювет: пятерых человек госпитализировали.

      Теги: Пожар Новости Львова Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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