Выпуск новостей за 15:00: Пожар на товарных складах в Киеве. Мера пресечения виновнику ДТП

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 15:00 – на Левом берегу Киева горят склады со строительными материалами. Пламя охватило семь тысяч квадратных метров помещения. Водителю, который 31 января совершил смертельное ДТП в Киеве, избрали меру пресечения – его оставляют под стражей до 1 апреля. В результате аварии погибла 47-летняя женщина, виновник ДТП задел еще три автомобиля.

Также в выпуске: ЦИК зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты, их уже 28 человек. В Киеве маршрутка протаранила припаркованную фуру, пострадали восемь человек. Яценюк не будет участвовать в президентской гонке.