16:49
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, 1 февраля
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 15:00: Пожар на товарных складах в Киеве. Мера пресечения виновнику ДТП

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 15:00 – на Левом берегу Киева горят склады со строительными материалами. Пламя охватило семь тысяч квадратных метров помещения. Водителю, который 31 января совершил смертельное ДТП в Киеве, избрали меру пресечения – его оставляют под стражей до 1 апреля. В результате аварии погибла 47-летняя женщина, виновник ДТП задел еще три автомобиля.

      Также в выпуске:

      ЦИК зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты, их уже 28 человек.

      В Киеве маршрутка протаранила припаркованную фуру, пострадали восемь человек.

      Яценюк не будет участвовать в президентской гонке.

      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина вышла из зоны экономических рисков
      сегодня , 16:00 Украина вышла из зоны экономических рисков
      Олександр Гаврутенко 1427
      Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      сегодня , 13:00 Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      Яніна Ткачук 164
      Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      сегодня , 12:01 Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      Ольга Черненко 607
      Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      сегодня , 08:40 Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      Артем Овдієнко 2202
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сегодня , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 1115
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук