Выпуск новостей за 15:00: Пожар на товарных складах в Киеве. Мера пресечения виновнику ДТП
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 15:00 – на Левом берегу Киева горят склады со строительными материалами. Пламя охватило семь тысяч квадратных метров помещения. Водителю, который 31 января совершил смертельное ДТП в Киеве, избрали меру пресечения – его оставляют под стражей до 1 апреля. В результате аварии погибла 47-летняя женщина, виновник ДТП задел еще три автомобиля.
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Источник: 24 канал
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