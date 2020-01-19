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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      Выпуск новостей за 15:00: Пожар в Киеве. Гарри и Меган лишили титула

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 15:00 – на Троещине загорелась квартира в многоэтажке. Пожар начался на четвертом этаже, но задымление было настолько сильное, что охватило еще пять этажей над источником возгорания. Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган Маркл королевского титула. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

      Также в выпуске:

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      Троих российских актеров, которые гастролировали на аннексированном полуострове, Служба безопасности Украины допустит на территорию Украины. Речь об артистах Марате Башарове, Сергее Колесникове и Ларисе Удовиченко.

      Христиане восточного обряда сегодня отмечают Крещение. Люди верят, что вода в этот день приобретает целебные свойства.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Пожар
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