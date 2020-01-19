Выпуск новостей за 15:00: Пожар в Киеве. Гарри и Меган лишили титула

В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 15:00 – на Троещине загорелась квартира в многоэтажке. Пожар начался на четвертом этаже, но задымление было настолько сильное, что охватило еще пять этажей над источником возгорания. Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган Маркл королевского титула. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

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