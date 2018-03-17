Выпуск новостей за 15:00: Преступная группировка в Одесской области. Выдворение дипломатов

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 15:00 - в Одесской области задержали преступную группировку, состоявшую из выходцев из Кавказа. 23 британских дипломатов должны покинуть Россию в течение недели.

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