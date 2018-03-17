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Выпуск новостей за 15:00: Преступная группировка в Одесской области. Выдворение дипломатов

Выпуск новостей 16:29, сегодня 58 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 15:00 - в Одесской области задержали преступную группировку, состоявшую из выходцев из Кавказа. 23 британских дипломатов должны покинуть Россию в течение недели.

Также в выпуске:

В Киеве проходит 14 съезд партии "Объединение Самопомич".

Бизнес-партнера Березовского задушили поводком для собаки.

Негосударственные группы не могли отравить Сергея Скрипаля, – разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов.

За 16 марта пророссийские боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Теги: Новости политики Скандал Выпуск новостей Новости России Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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