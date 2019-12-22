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      Выпуск новостей за 15:00: Президентские выборы в Хорватии. Заявление Гончарука по тарифам

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 15:00 – певец против президента и премьера. 11 кандидатов борются за пост хорватского гаранта конституции. Сегодня в стране проходит первый тур президентских выборов. Гончарук заявил, что этой зимой газ для населения не подорожает. А все из-за новые договоренности с Россией касательно транспортировки голубого топлива в ЕС.

      Также в выпуске:

      На Донбассе враг ранил украинского военного. Солдата эвакуировали в военный мобильный госпиталь. С начала этого периода российские наемники несколько раз обстреляли позиции наших военных.

      В Украине снова выборы. В 86 объединенных территориальных общинах люди выбирают депутатов, сельских, поселковых и городских голов.

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      Теги: Выпуск новостей Хорватия Алексей Гончаренко Тарифы Тарифы на газ
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